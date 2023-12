Via della Spiga, svaligiata la casa del capo di Mitsubishi Italia Eiko Koga: bottino da 250mila euro

Milano – Colpo da 250mila euro in via della Spiga domenica sera: qualcuno è riuscito a intrufolarsi a casa del presidente Mitsubishi Italia, il giapponese Eiko Koga, e a svaligiarla portandosi via orologi di lusso e decine di gioielli. Ad accorgersi del furto è stato lo stesso Koga, di 56 anni, rientrando nell'appartamento domenica alle 19 insieme alla consorte di 41 anni: porta forzata e casa a soqquadro. Immediata la chiamata al 112, poi l'arrivo della polizia con gli agenti delle Volanti e poi della Scientifica.

Stando a quanto appreso, il presidente e la consorte si erano allontanati da casa (che ha un doppio affaccio, su via Spiga e su via Senato) per un paio d'ore. Chi ha colpito, lo ha fatto proprio durante la loro assenza andando a colpo sicuro, mettendo le mani sugli oggetti di valore tra cui un Rolex e un orologio Cartier e vari monili. I poliziotti sono al lavoro per esaminare i filmati delle telecamere di sorveglianza che si trovano all'ingresso dello stabile (le uniche, a quanto pare, al momento attive) e raccogliere materiale biologico per avere qualche indizio che porti ai ladri.