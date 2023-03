Via Calvi, furto da 1,5 milioni a casa di un ristoratore: rubati 35 orologi

agenti delle Volanti

Trentacinque orologi di lusso dal valore complessivo stimato in un milione e mezzo di euro più 95mila euro in contanti. È il bottino da Paperone portato via dalla casa di un imprenditore della ristorazione in via Pietro Calvi, zona Risorgimento, questa notte, da uno o più ladri. Un furto misterioso.

L'uomo, di 71 anni, che ha un'attività nella zona, ha raccontato alla polizia di essere uscito alle 18 per poi rincasare a mezzanotte trovando la porta aperta ma senza apparenti segni di effrazione. Sparito il suo tesoro custodito nei cassetti di un mobile: 35 orologi Rolex e Patek Philippe da un milone e mezzo di euro che conservava con le confezioni originali e le garanzie, e 95mila euro in contanti dentro una scatola di cartone.

Alle 3.20 l'intervento della polizia, che l'uomo ha contattato un'ora dopo essersi accorto del furto, una volta fatto un primo "inventario". Così in via Calvi sono intervenute le Volanti e gli specialisti della Scientifica. Ora sono in corso le indagini per ricostruire la dinamica e risalire al ladro. Stando a quanto emerso, la casa non era protetta da allarme.