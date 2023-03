Milano, furto milionario in casa. Il racconto del ristoratore dei vip

Giuseppe Cummo

Milano, 15 marzo 2023 - “Quando sono tornato a casa dal ristorante, la porta era aperta ma senza segni di effrazione. E l’appartamento non era a soqquadro". A parlare è Giuseppe Cummo, di 71 anni, titolare del ristorante “Le specialità“ di via Calvi, zona Risorgimento, a cui i ladri hanno portato via 35 orologi di lusso dal valore complessivo stimato di un milione e mezzo di euro e 95mila euro in contanti. La prima impressione è che chi ha agito sia andato a colpo sicuro nella palazzina che si trova a poca distanza dal locale, ma il furto messo a segno ha ancora i contorni misteriosi.

“Domani probabilmente avremo le idee più chiare grazie all’analisi dei filmati: le telecamere posizionate sia nel palazzo e sia in casa potrebbero aver ripreso elementi preziosi", spiega l’uomo. Racconta di essere uscito alle 18 di martedì "per poi rincasare a mezzanotte. Mi sono domandato come mai la porta fosse aperta. Non c’era però traccia di scasso". Chi si è intrufolato in casa ha messo le mani su un bottino da capogiro: 35 orologi Rolex e Patek Philippe da un milone e mezzo di euro che erano dentro il cassetto di un mobile. Cronografi che il settantunenne conservava con le confezioni e le garanzie. "Orologi per i quali sono assicurato", precisa.

Una collezione messa in piedi nel corso degli anni. Non solo: i ladri (o il ladro) hanno arraffato anche 95mila euro in contanti che erano custoditi in un altro cassetto, legati alla sua attività di ristorazione. Alle 3.20 l’intervento della polizia, che il settantunenne ha contattato un’ora dopo essersi accorto del furto, una volta fatto un primo “inventario”. Così in via Calvi sono arrivate le Volanti e gli specialisti della Scientifica per i rilievi. Ora sono in corso le indagini degli agenti della Squadra Mobile e del commissariato Monforte-Vittoria per ricostruire la dinamica e risalire ai responsabili. Da capire se ci sia qualcuno che avrebbe potuto aver accesso facilmente all’appartamento e al tesoro milionario custodito tra quelle mura. "Non riuscivo a crederci. Mi auguro che i filmati possano smascherare i colpevoli". Poi parla di sé: "Io gestisco “Le specialità“ da 18 anni e sono felice che il ristorante pizzeria (aperto a Milano da 40 anni, ndr ) sia diventato un punto di riferimento per personaggi famosi". Influencer e vip. "Chiara Ferragni è di casa. Ma non solo: ai miei tavoli si siedono cantanti (gli ultimi, reduci da Sanremo), attori, registi, fotografi e calciatori", sottolinea Cummo, che ieri è stato sommerso dall’affetto dei clienti.

Ancora misteriosi i ladri che hanno colpito nel suo appartamento, mentre sono stati arrestati all’alba di ieri per furto aggravato in concorso tre uomini che hanno forzato la porta d’ingresso del locale “Temakinho“ sulla Ripa di Porta Ticinese per poi rubare tablet e pc che erano all’interno. I tre, un italiano di 36 anni e due marocchini di 28 e 25 anni, sono stati sorpresi da una Volante di passaggio del commissariato Ticinese, che li ha bloccati e arrestati recuperando gli oggetti rubati.