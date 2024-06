Bici rubate a due pendolari mentre sono al lavoro: ritrovate e restituite dai carabinieri, 60enne denunciato

Castellucchio (Mantova) – I Carabinieri della Stazione di Castellucchio hanno recuperato due biciclette rubate e denunciato un uomo con l’accusa di furto aggravato. I fatti risalgono al pomeriggio dello scorso 16 giugno, quando due pendolari di rientro dal lavoro, giunti presso i parcheggi della stazione ferroviaria di Castellucchio, avevano l’amara sorpresa di non ritrovare i loro due mezzi, una e- bike ed una mountain bike, lasciate negli appositi stalli la precedente mattina.

Le due vittime si erano quindi recate presso la Stazione Carabinieri per denunciare il furto. I militari, grazie all’analisi delle riprese di alcune telecamere di sorveglianza presenti sul luogo, sono riusciti a risalire a un furgone con cui i mezzi a due ruote erano stati portati via. Nei giorni successivi, ulteriori accertamenti hanno permesso di risalire all’effettivo utilizzatore del veicolo, un 60enne della zona, già con precedenti specifici, il quale, una volta rintracciato, ha ammesso le proprie responsabilità e ha fatto recuperare la refurtiva. Le due biciclette sono state quindi restituite ai due proprietari. Il 60enne è stato denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Mantova per furto aggravato.