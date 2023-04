Ruba gioielli, soldi e 5 cellulari in appartamento a Milano, ma perde il suo telefono sotto il letto: nei guai il ladro pasticcione

Milano, 8 aprile 2023 - Ruba cinque telefoni cellulari, oltre a soldi e gioielli, ma perde il proprio telefonino sotto il letto e viene “incastrato”. È andata male al presunto ladro “pasticcione”. Un uomo di 43 anni, pregiudicato, è indagato in stato di libertà per furto in abitazione commesso in via Leopardi, zona Cadorna, nel centro di Milano.

Ma veniamo ai fatti. Martedì scorso una donna di 69 anni, residente nella casa svaligiata, si è recata nel Commissariato Centro per presentare denuncia di furto. La donna ha raccontato agli agenti che sabato 1 aprile, mentre era in casa con il marito, si è resa conto che qualcuno era entrato poco prima nella camera da letto. La stanza era infatti a soqquadro e dagli armadi e comodini mancavano soldi, circa 500 euro in contanti, cinque telefoni cellulari e preziosi.

Al momento di rimettere in ordine la stanza, la donna aveva trovato sotto il letto matrimoniale un telefono cellulare che non apparteneva a nessuno della famiglia. Lo aveva quindi portato in commissariato e consegnato ai poliziotti di piazza San Sepolcro al momento della denuncia. Attraverso un’attività d’indagine, gli agenti della sezione reati contro il patrimonio del Commissariato Centro sono risaliti al proprietario del cellulare che è stato bloccato a Rho mentre usciva dalla sua abitazione. A seguito di perquisizione, all’interno del suo appartamento è stata rinvenuta parte della refurtiva rubata a casa della 69enne.