Travacò Siccomario, rubati in casa del parroco i soldi delle offerte: bottino 2mila euro

Travacò Siccomario (Pavia), 8 aprile 2023 - Ladri in parrocchia, per un bottino da 2mila euro in contanti. Ignoti malviventi sono entrati, forzando le inferriate di una finestra, nell'oratorio della parrocchia intitolata alla Natività di Maria Vergine, a Travacò Siccomario in via Marconi, e da lì, passando dall'interno, si sono introdotti nell'annessa casa parrocchiale.

Hanno messo a soqquadro l'abitazione, in assenza del parroco, trovando, nella libreria della sala, il posto dove erano custoditi i soldi delle offerte, portando via appunto circa 2mila euro. Il furto, messo a segno nella serata di giovedì 6 aprile, è stato poi scoperto dal vicario del parroco, don Claudio Ghidoni, che il giorno successivo è andato a sporgere denuncia ai carabinieri della Stazione di San Martino Siccomario.

Anche nel confinante comune del Siccomario, lo scorso 18 febbraio, dei ladri si erano introdotti, in quel caso forzando la porta d'ingresso, negli uffici parrocchiali, a fianco della chiesa intitolata a San Martino vescovo, in via Della Chiesa a San Martino Siccomario, rubando circa mille euro in contanti. Non ci sono elementi per sospettare che possa trattarsi degli stessi ladri, ma in entrambi i casi c'è invece il sospetto che chi è entrato in azione potesse forse sapere cosa e dove cercare.

L’altro colpo

A Milano, invece, le offerte dei fedeli sono state rubate direttamente dalla cassetta posizionata all’interno di una chiesa in viale Monza. Il ladro, attraverso un filo a cui aveva attaccato del nastro biadesivo agganciava monete e banconote, ma è stato notato da un fedele che ha fatto scattare l’allarme ponendo fine alle razzie. Il ladro di offerte, 51enne italiano già noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato ieri dai poliziotti delle Volanti con l'accusa di furto aggravato.