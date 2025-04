Fuochi d’artificio e folla a Melzo. La Fiera delle Palme entra nel vivo

Fuochi d’artificio, musica e bagno di folla sull’area feste: è iniziata la Fiera delle Palme numero 404, città in festa sino a lunedì. "Crocevia di territori in connessione" il tema di questa nuova edizione. A cavallo, come ormai è da molti anni, fra tradizione e futuro: in calendario mostre, laboratori, eventi enogastronomici, tornei sportivi, la tradizionale fiera del bestiame e, ancora una volta, il villaggio delle Pro loco lombarde. Centinaia di cittadini, l’altra sera, hanno raggiunto l’area feste. Padrino di cerimonia il vicesindaco Lino Ladini, in sostituzione del sindaco Antonio Fusè, ricoverato in ospedale. Il borgomastro non ha fatto mancare il suo saluto: "Per la prima volta non potrò partecipare alla nostra amata fiera. Ma voi godete appieno delle emozioni che regalerà". Così dal palco Ladini: "Questa fiera è un punto di incontro per la Martesana e per l’est milanese. Commercio, mercato, storia e tradizione, con visitatori che arrivano da tutta la Lombardia, rafforzando legami e unendo passato e presente". Discorsi ufficiali e poi festa: musica della Filarmonica, fanfara dei bersaglieri, fuochi artificiali. In giornata anche l’apertura delle prime mostre e del luna park, aperto in ritardo per qualche problema burocratico. Ora un fine settimana di festa. È un ritorno il 3V3 Gabbia Torneo delle Palme, che si terrà al Parco Mascagni. Un allestimento intitolato "Momenti di pace" è visitabile in biblioteca. Fra le mostre "Connessioni fra immagini e arte", a Palazzo Trivulzio, la collettiva "Emozioni a colori" allo spazio El Gufo, "Melzo Crocevia di territori", sempre al Trivulzio, "Enigma Leonardo da Vinci" alla chiesa di Sant’Andrea. Fra le iniziative dei due giorni del fine settimana uno spinning solidale, mercatino hobbistico e delle associazioni, "Music & Food aperitivi a Palazzo", visite guidate alla Torre Civica, un volo in mongolfiera sabato, musica in piazza della Repubblica. Domenica giornata della tradizione: alle 10.30 in via Buozzi il ritorno della Fiera del Bestiame.