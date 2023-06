Giulia Tramontano, oggi i funerali privati a Sant’Antimo

Sant’Antimo (Napoli) – Si terranno oggi alle 15 nella parrocchia di Santa Lucia, a Sant’Antimo, i funerali di Giulia Tramontano e del suo piccolo Thiago, mai nato perché ucciso dalla furia delle coltellate di Alessandro Impagnatiello. I genitori Loredana e Franco, i fratelli Chiara e Mario, i parenti e gli amici della 29enne si ritroveranno per la cerimonia che hanno voluto strettamente privata. Nel comune a Nord di Napoli, ma anche a Senago, oggi è lutto cittadino in memoria della giovane e del suo bimbo.

La sorella Chiara

"Grazie a tutti dell'affetto che ci avete dimostrato in questi giorni atroci. I vostri pensieri ci hanno inondato di amore e vicinanza. Ora però è il momento dell'ultimo saluto intimo e straziante a Giulia e Thiago e vorremmo viverlo insieme ai parenti ed amici più stretti". Lo scrive sui social Chiara Tramontano, la sorella di Giulia. Chiara Tramontano fa riferimento ai funerali che si terranno domani pomeriggio in forma privata a Sant'Antimo. "Siamo certi che capirete - spiega - perché in questi giorni avete dimostrato di saper vivere il nostro stesso dolore, operare il nostro stesso silenzio e commemorare Giulia con amore e rispetto".

Cerimonia privata

Il sindaco del Comune campano Massimo Buonanno spiega che si tratta di "una cerimonia strettamente privata" e chiede "la massima osservanza di tale volontà ad ulteriore riprova della vicinanza e dell'affetto che l'intera comunità ha già sentitamente dimostrato".

L’autopsia

L’altro ieri è stata eseguita l ’autopsia sul corpo della ragazza: Giulia Tramontano, la 29enne incinta di sette mesi, uccisa dal fidanzato Alessandro Impagnatiello, potrebbe essere morta dissanguata "in pochi minuti". Una deduzione che arriva dai primi esiti dell'autopsia e da quel profondo taglio al collo che le ha reciso carotide, giugulare e trachea. Uno squarcio inferto sorprendendo la giovane alle spalle, come si deduce dalla macchia di sangue lasciata sul pavimento, poi il 30enne barman ha infierito sull'arteria sotto la clavicola e prima che Giulia si accasciasse ha continuato a colpire, per un totale di "almeno 37 volte". Colpi in rapidi successione, alla cieca, concentrati nella parte superiore del corpo. Poi è iniziata la seconda fase di un delitto che per la procura è premeditato. Impagnatiello ha tentato di bruciare il corpo prima con dell'alcol, poi con della benzina.