Milano, incidente tra un filobus Atm e un’auto all’incrocio tra viale Stelvio e via Valtellina

Milano, 13 aprile 2025 – Incidente stradale, pochi minuti dopo la mezzanotte, all'incrocio tra viale Stelvio e via Valtellina, nelle vicinanze del locale di musica dal vivo Alcatraz, a Milano.

Un filobus Atm della linea 92 si è scontrato con una Smart, ma la dinamica e le cause sono ancora tutte da chiarire.

Milano, incidente tra filobus Atm e un'auto tra viale Stelvio e via Valtellina (Frame video LocalTeam)

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e il personale del 118 con due ambulanze. Stando all’Areu, l’Ageniza regionale emergenza urgenza, le persone rimaste coinvolte: un 22enne,una 23enne e un 49enne. Una persona è stata trasportata in ospedale in codice giallo, un'altra in codice verde. Ad occuparsi dei rilievi gli agenti della polizia locale.

Gli autobus - filobus - della circolare esterna hanno subito rallentamenti durante le operazioni dei soccorsi e i rilievi.