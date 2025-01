Principio d’incendio sul tram 12: i passeggeri abbandonano di corsa il mezzo

Milano, 7 gennaio 2025 – Tanto fumo, qualche breve momento di paura, nessun ferito. È questo il bilancio del principio d’incendio divampato quest’oggi, martedì 7 gennaio, a bordo di un tram della linea 12 dell’Atm, che taglia in diagonale la città, con capolinea alla stazione FS di Certosa (Nord-Ovest) e in viale Molise (Sud-Est).

Il tram 12 avvolto da una nuvola di fumo (fotogramma dal video sul profilo instagram iamjamesacos)

Alcuni video riguardanti l’episodio sono finiti in rete, registrati da alcuni dei viaggiatori che sono stati costretti ad abbandonare in tutta velocità le carrozze del mezzo pubblico. L’allarme è scattato all’altezza della fermata Monte Ceneri-Mac Mahon.

Il conducente è stato costretto a uno stop d’emergenza. Subito dopo ha aperto le porte, permettendo ai viaggiatori di scendere dal tram. Nei video pubblicati sui social si nota il veicolo avvolto da una nuvola di fumo e i passeggeri a terra, dopo aver lasciato il mezzo. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito o intossicato.

Sulle cause del principio d’incendio – che, in pratica, si è risolto da solo – sono in corso accertamenti.