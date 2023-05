Fumetti e cosplay con 200 espositori

Con oltre 200 espositori italiani e stranieri e migliaia di visitatori attesi, nel fine settimana torna al Parco esposizioni di Novegro il Festival del fumetto, un’iniziativa che chiama a raccolta gli appassionati del genere per una full immersion nel mondo dei comics. Appuntamento oggi e domenica, dalle 10 alle 20, nei padiglioni - e nell’area esterna - del grande Parco segratese. E se i fumetti rappresentano l’anima dell’evento, nella due giorni ci sarà spazio anche per i giochi di ruolo e da tavolo. Un’area sarà inoltre dedicata ai travestimenti cosplay.

"Durante il festival – entrano nel dettaglio gli organizzatori – sarà possibile partecipare a workshop sul fumetto, role games eventi a tema e tornei di videogames. Il tutto con numerosi espositori specializzati in fumetti, manga, videogiochi, abiti e costumi per cosplay, card e gadget. Un tuffo nel mondo della fantasia, un grande salone che due volte all’anno (l’edizione precedente si è svolta il 28 e 29 gennaio, ndr) ospita le più importanti realtà che gravitano attorno al pianeta della cultura pop. Per gli amanti dell’universo nerd, ecco dunque una due giorni di dimostrazioni, animazione e tantissime altre attività". Tra le curiosità della manifestazione c’è anche un contest dedicato all’ "Incantevole Creamy", cartone animato che compie 40 anni e ha accompagnato l’infanzia di molti, mentre la Scuola del fumetto di Milano metterà in palio delle borse di studio per l’iscrizione ai propri corsi. Ci saranno anche spazi dedicati ai personaggi e le avventure della saga di Harry Potter.

Il costo del biglietto giornaliero, in cassa, è di 15 euro (scontato se lo si acquista via web), ma c’è anche la possibilità di sottoscrivere abbonamenti per chi fosse intenzionato a visitare la fiera in entrambe le giornate. Ingresso gratuito per i bambini fino a sei anni, i disabili e i loro accompagnatori.

Alessandra Zanardi