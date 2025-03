Fumetti che passione. Weekend dedicato ai grandi autori e ai fan

Stand di grandi autori, editori e associazioni, incontri con gli artisti, disegnatori all’opera tra la biblioteca e la chiesa antica. Oggi e domani arriva la quarta edizione di “SBAM! Fumetti a Cologno“, un grande evento che offre la possibilità di scoprire l’incredibile mondo che si cela dietro le nuvolette delle tavole. Tre mostre da ammirare: “Bande Dessinée all’italiana“, un viaggio artistico attraverso alcuni dei più popolari personaggi del fumetto italiano, da Geppo a Braccio di Ferro, da Paperino a Tiramolla, da Tex a Zagor, da John Doe a L’Insonne, “Gli animali fantastici di Giorgio Sommacal“ con le Bestiacce, Cattivik, Lupo Alberto, Rapa&Nui e tanti altri, e “Il più bello dei Tapiri“, piccola mostra per bambini con il personaggio dello Sbam-Tapiro. Alle 17 ci sarà un incontro con Silvia Ziche, grandiosa autrice Disney e creatrice di Lucrezia, del Diabolik umoristico e di molte altre opere. Ci sarà anche Vittorio Pavesio, autore, editore, esperto di fumetto umoristico che firmerà i Topolino portati da casa. Non mancheranno workshop per ragazzi, chiamati a disegnare fumetti e manga insieme ai professionisti. Domenica cosplayer professionisti regaleranno ai bambini foto ricordo coi loro eroi preferiti, alle 18 si chiude in piazza XI febbraio con 5Cerealiz in concerto. La.La.