Greta Thunberg a Milano per Fridays for Future: in piazza con gli studenti e i Giovani Palestinesi

Milano – Tornano oggi venerdì 10 ottobre i “Fridays for Future”, i venerdì di protesta e sensibilizzazione sul cambiamento climatico organizzati dagli studenti. L’appuntamento è per questa mattina alle 9.30 in piazza Cairoli. Gli organizzatori hanno annunciato che al fianco dei manifestanti ci sarà anche l’attivista svedese Greta Thunberg. Insieme a lei, hanno anticipato ancora gli organizzatori, ci saranno anche i Giovani Palestinesi d’Italia. L’hashtag scelto per la manifestazione è infatti molto legato alla guerra Israelo-palestinese: stopgenocide.

L’ultima volta che Thunberg venne a Milano fu nel 2021 per partecipare, nel centro congressi MiC, a Youth4Climate, la conferenza dei giovani sul clima organizzata dal governo italiano come evento introduttivo alla riunione dei ministri dell’Ambiente in vista della Cop26, conferenza annuale dell’Onu.

Il primo sciopero scolastico per il clima venne organizzato nel 2018 proprio dall’attivista svedese allora 15enne. Thunberg è da allora diventata volto e simbolo del movimento ambientalista, partecipando a numerose manifestazioni. Durante la protesta a Bruxelles del 5 ottobre scorso per eliminare entro il 2025 i sussidi europei alle fonti fossili, in linea con l’accordo di Parigi, è stata anche arrestata. Secondo la Bbc, l’attivista per il clima è stata nominata per il Premio Nobel per la pace ogni anno dal 2019 al 2023.