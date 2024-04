Fridays for Future, studenti in corteo a Milano: proteste contro le ingiustizie climatiche e slogan pro Palestina

Milano, 19 aprile 2024 – Tornano in piazza gli studenti di Fridays for Future: questa mattina un serpentone di ragazzi e ragazze sta invadendo le vie del centro di Milano, già piene in occasione della Design Week.

Il corteo, che precede quello nazionale di domani (dalle 15 a Porta Venezia), è partito da largo Cairoli. Per poi proseguire verso Foro Buonaparte, piazzale Cadorna, via Carducci, via Olona, piazza Sant’Agostino, viale Papiniano, viale D’Annunzio, piazza 24 Maggio.

In apertura, uno striscione con scritto ‘Free Palestine = climate justice’. Arrivati davanti alla sede Enel in via Carducci, gli attivisti hanno messo in scena fatto un flash mob, accendendo alcuni fumogeni ed esponendo un altro striscione con scritto ‘Boicotta Enel = climate justice’.

Fridays for Future in corteo a Milano

I manifestanti protestano contro le ingiustizie climatiche e urlano slogan pro Palestina. Sul monumento a Garibaldi hanno appeso uno striscione che recita: “Stop genocide. People before profit. 25 aprile”.

Le date di mobilitazione sono annunciate in collaborazione con altre realtà sociali, sindacali e transfemministe, tra le quali il collettivo di fabbrica GKN e Giovani Palestinesi Milano.