Treno fermo a Melegnano sulla Milano-Bologna: ritardi e disagi per i pendolari

Milano. 27 maggio 2025 - Disagi per gli utenti e pesanti ritardi dei treni, da dopo le 15 sulla linea Milano - Bologna all'altezza di Melegnano, alle porte di Milano, in direzione del capoluogo felsineo. Per questo i treni fanno percorsi alternati.

A causare i problemi è stato un convoglio Italo fermo per cause in corso di accertamento. Questo ha provocato effetti sulla circolazione dei treni diretti a Bologna che hanno percorso la linea convenzionale con rallentamenti fino a 40 minuti. 40 minuti.

In una nota delle 19 Trenitalia avvisa che i convogli Alta Velocità possono essere instradati sulla linea convenzionale tra Melegnano e Piacenza e registrare un maggior tempo di percorrenza fino a 40 minuti.

Ecco i treni Alta Velocità con un maggior tempo di percorrenza superiore a 60 minuti: