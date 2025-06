Guasti sulla linea, treni in ritardo e corse cancellate

È iniziata nel modo peggiore l’ultima settimana di circolazione ferroviaria prima dello stop totale dei treni tra Lecco e Tirano - ma anche da Colico a Chiavenna - che dal 15 giugno si protrarrà sino al 14 settembre. Una mattinata da incubo soprattutto per i pendolari a causa, come si è potuto leggere sulle numerose notifiche di Trenord, di svariati e non meglio specificati guasti, il più serio "all’infrastruttura nella stazione di Castione Andevenno". Risultato: maxi-ritardi e cancellazioni di corse in attesa che il "gestore della rete" intervenisse "per ridare regolarità al servizio". La situazione non è migliorata neppure nel pomeriggio: tra Lecco e Sondrio l’app di Trenord parlava di "un guasto alla linea ferrroviaria", a causa del quale si sono verificati ancora disagi quantificati in decine e decine di minuti di attesa. E così il treno 2832 (previsto in partenza da Milano Centrale alle 16.20, con arrivo a Tirano alle 18.52) che parte in ritardo da Monza, così come il 2835 (Tirano, 16.08 - Milano Centrale, 18.43) con origine, a propria volta in ritardo, da Sondrio. Orari e convogli più utilizzati dai pendolari che da tempo hanno perso anche la voglia di arrabbiarsi. Chissà se i turisti sfoggeranno la stessa rassegnazione. Le premesse non sono incoraggianti, se si considera che nei giorni scorsi Trenord ha affrontato la questione bus sostitutivi. In corrispondenza dei treni in arrivo a Lecco da Milano, partiranno pullman per Varenna e Colico, con fermate in tutte le stazioni, e mezzi diretti per Colico, Sondrio, Morbegno, Tresenda e Tirano, con poche soste intermedie. I viaggiatori diretti alle altre destinazioni in Valtellina e Valchiavenna troveranno bus ad hoc a Colico. Ma a mettere le mani avanti è l’azienda stessa, che avvisa: "Sono possibili lunghe attese per l’accesso ai bus, in particolare al mattino a Lecco e il pomeriggio-sera a Varenna".

Sara Baldini