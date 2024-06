Franco Marrocco è il nuovo direttore dell’Accademia di Brera. Eletto al termine di una campagna al vetriolo

Milano, 14 giugno 2024 – Franco Marrocco è il nuovo direttore dell'Accademia di Brera. Il docente di Pittura, 68enne, già al vertice per due mandati prima dell'attuale direttore Giovanni Iovane (che resterà in carica fino al 31 ottobre) è stato eletto dai docenti della scuola di Belle Arti con 105 voti.

Lo sfidante Filippo De Filippi, professore di Scenotecnica e figlio di Fernando, storico direttore di Brera, ha ottenuto meno della metà delle preferenze (45). Diciotto le schede nulle e 10 le bianche. Si conclude così questa elezione al veleno: a travolgere la campagna elettorale è stata un'accusa pesantissima gettata nei confronti di uno dei due candidati. Quella di "molestie sessuali" e "comportamenti inappropriati" con studentesse e professoresse, in un passato non meglio precisato.

Accuse messe nero su bianco da una docente su una mail indirizzata a una terza candidata, sfilatasi in corsa, e inoltrata a un centinaio di colleghi in copia (206 i docenti di ruolo, con diritto di voto). Il professore accusato ha già respinto ogni accusa e la settimana scorsa avrebbe già annunciato ai colleghi l'intenzione di presentare querela per diffamazione.