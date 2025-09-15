Centrata e uccisa dall’uomo che voleva suicidarsi: cosa sappiamo della tragedia di Francesca Manno

Milano, 15 settembre 2025 – Sarà eseguita nei prossimi giorni l'autopsia sul corpo di Francesca Manno, l'83enne travolta e uccisa da un uomo di 70 anni che domenica sera si è lanciato dal quarto piano nel tentativo di uccidersi. L'esame sarà disposto dalla pm di turno Giovanna Cavalleri, che aprirà un fascicolo nelle prossime ore. L'uomo, rimasto ferito nella caduta attutita dall’impatto con l’anziana e ricoverato al Niguarda con varie fratture alla gambe, è stato denunciato a piede libero dai carabinieri per omicidio colposo.

Militari e vicini di casa nel luogo della tragedia in via Fratelli di Dio 11 a Baggio

Il palazzo di Baggio

La tragedia è avvenuta attorno alle 19 di domenica in via Fratelli di Dio, nel quartiere Baggio. Entrambi abitavano nel tranquillo condominio di sei piani situato al civico 11 ma in due palazzine differenti. Il 70enne vive con la madre 90enne malata al piano terra: nonostante i problemi di deambulazione, è riuscito a salire fino al quarto piano, raggiungendo il balcone dello spazio comune. Da qui si è lanciato nel vuoto. In quel momento esatto nel cortile interno stava passando Francesca Manno: per un’assurda fatalità è stata colpita in pieno. Per lei non c’è stato nulla da fare: è morta praticamente sul colpo, anche se solo l’esame autoptico potrà stabilirlo con certezza.

I carabinieri davanti al palazzo di via Fratelli di Dio 11 dove si è verificata la tragedia

La vittima

L’83enne non usciva spesso di casa dove viveva con il marito 90enne, in queste ore assistito dai parenti. Probabilmente l’anziana era scesa per buttare la pattumiera o raggiungere il box quando il 70enne le è piombato addosso, senza lasciarle scampo. In un primo momento si era pensato a un doppio tentativo di suicidio, poi i carabinieri hanno ricostruito la dinamica, ascoltando anche i testimoni, e stablito l’esatta sequenza degli eventi.