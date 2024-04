Chi è Fortunato Ortombina, il nuovo sovrintendente del Teatro alla Scala

Milano – Il nuovo, ufficiale, sovrintendente della Scala Fortunato Ortombina ha un lungo curriculum artistico e da studioso. Nato a Mantova il 10 maggio 1960, diplomato al conservatorio di Parma, è professore d'orchestra corista, ma anche studioso (ha fra l'altro lavorato all'istituto nazionale di Studi Verdiani).

Fortunato Ortombina conosce molto bene la realtà scaligera. Ha già lavorato alla Scala dal 2003 al 2007 come coordinatore artistico. In quell'anno ha lasciato Milano per diventare direttore artistico della Fenice dove dal 2017 è stato anche nominato sovrintendente. Sarà lui a dover decidere se alla Scala vorrà avvalersi di un direttore artistico e di un direttore generale, figura che Meyer ha cancellato dopo il pensionamento della storica direttrice Maria Di Freda. "Fino a che c'è Meyer la struttura organizzativa non cambia di una virgola" ha spiegato Sala aggiungendo di aver comunque consigliato a Ortombina di ripristinare la figura del direttore "e mi sembra ci sia la sua disponibilità".

La nomina di Ortombina arriva dopo settimane di trattative e colpi di scena. A marzo era stata l'orchestra della Scala a scendere in campo a sorpresa nella partita della sovrintendenza, schierandosi a favore di una proroga di Dominique Meyer fino al 2026 con una lettera al sindaco e presidente della Fondazione Giuseppe Sala e ai consiglieri d'amministrazione del teatro, impegnati in queste settimane nella ricerca della nuova guida del teatro. Meyer ha il contratto quinquennale in scadenza a fine febbraio 2025, sei mesi prima del compimento del settantesimo anno di età, limite anagrafico fissato dal governo Meloni per i manager delle fondazioni lirico-sinfoniche.

La proroga però era già stata scartata dal Cda, anche perché non gradita al Ministero.