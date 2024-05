Formazione dei giovani con la Cpc Academy : "Cerchiamo personale"

Sessantacinque ore di formazione sul campo e poi i recruiting day, si è conclusa la seconda edizione di Cpc Academy, il percorso di formazione e inserimento professionale rivolto a neo-diplomati promossa da Cpc Inox in partenrship con Adecco e in collaborazione con i Comuni di Pessano con Bernago e Gessate, dove si trova una sede produttiva. Lo scorso anno erano stati 5 i giovani entrati a far parte dello staff. E 4 sono ad oggi i nuovi ingressi confermati: quelli di Amadou Dia, Henry Aldair Vera Murillo, Salvatore Bruzzese, e Changsbu Wu. "Siamo sempre alla ricerca di personale giovane e interessato a specializzarsi in un settore trasversale e innovativo come quello della lavorazione dell’acciaio Inox - così per Cpc Inox Giovanni Venerito -. La formazione diretta sul campo consente sia alle nuove leve che ai nostri dipendenti uno scambio, per crescere e innovarci" . L’"Academy", un tassello fondamentale delle attività di welfare aziendale. Nel 2023, l’azienda ha erogato oltre 90mila euro di fringe benefit e circa 100mila di servizi. Non solo denaro, le politiche di welfare includono anche attività per i dipendenti, come un recente progetto di piantumazione, nell’ambito del progetto ForestaMi. M.A.