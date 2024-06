Flixbus estate 2024: più collegamenti da Milano. Tutte le nuove mete in Italia e all’estero

Milano, 25 giugno 2024 – Viaggi economici e sostenibili per raggiungere le località di vacanza? Una delle alternative a disposizione sono i pullman targati FlixBus, società attiva nel settore dei trasporti che coniugano ampio raggio e basso costo.

Quest’estate FlixBus ha potenziato i collegamenti con Milano, ampliando il numero di corse disponibili verso mete di mare, di montagna e di interesse storico-culturale.

Per tutta l’estate Milano sarà collegata con oltre 200 città in Italia e all’estero dai terminal di Lampugnano, San Donato, Assago, Sesto San Giovanni e dalla stazione di Cormano-Cusano Milanino.

Per chi punta al mare sono operative innanzitutto tratte dirette verso la Riviera Romagnola: Rimini è collegata fino a 24 volte a settimana, sia in centro sia presso le località di Marebello, Rivazzurra e Miramare.

Sempre in Romagna, sono raggiungibili senza cambi Riccione, Cattolica, Misano Adriatico, Milano Marittima, Cervia e Cesenatico.

In Liguria sarà possibile raggiungere, lungo la Riviera dei Fiori, Sanremo fino a dieci volte a settimana e Ventimiglia fino a sette. Inoltre, chi parte da Milano potrà raggiungere direttamente i capoluoghi di provincia di Genova (collegata fino a 72 volte a settimana), Imperia, La Spezia e Savona, per poi proseguire alla volta delle più note località di Ponente e Levante.

Tra le mete raggiungibili in Puglia vi sono Polignano a Mare, Peschici e Vieste nel Gargano e Gallipoli in Salento, collegata fino a sette volte a settimana. Aumenta la frequenza anche sui collegamenti fra Milano e le coste della Calabria: fra le tante destinazioni a Sud raggiungibili con FlixBus si possono citare Sibari, Scalea e Cirò Marina.

Chi al mare preferisce la montagna potrà raggiungere senza cambi mete come Trento e Bolzano (fino a 49 volte a settimana), Aosta (fino a 56 volte), Courmayeur (fino a 21 volte) e Cortina d’Ampezzo (fino a sette). Gli amanti del lago potranno invece beneficiare dei collegamenti con destinazioni come Peschiera del Garda, raggiungibile fino a 31 volte a settimana.

Per chi invece predilige le città d’arte e le destinazioni di interesse storico-culturale, FlixBus ha rafforzato i collegamenti tra Milano e destinazioni come Perugia, Lanciano e Benevento, anche in linea con la volontà di contribuire alla deconcentrazione dei flussi turistici e alla promozione delle aree interne, che il dibattito pubblico ha riconosciuto come possibili hub di sviluppo per stili di vita più sostenibili.

Vengono ampliati inoltre i collegamenti da Milano verso diverse destinazioni internazionali: ogni settimana partiranno, per esempio, fino a 61 corse per Parigi, fino a 14 per Nizza, fino a sette per Berlino e fino a 12 per Barcellona, anche con collegamenti notturni che permetteranno a chi viaggia di ottimizzare i tempi. Tra le mete estere raggiungibili da Milano, vi sono anche Amsterdam, Budapest e Lisbona.

FlixBus intende coniugare sostenibilità del portafoglio e del paesaggi. “Vogliamo permettere a chiunque di spostarsi con facilità lasciando a casa l’auto, con un occhio di riguardo per il portafogli ma anche per l’ambiente – afferma Andrea Incondi, managing director di FlixBus Italia – Anche questa estate, oltre a potenziare i collegamenti con le località di vacanza più iconiche abbiamo voluto promuovere anche mete meno conosciute per contribuire a valorizzare il patrimonio nazionale al meglio. In questo modo, desideriamo anche rispondere alle mutate esigenze di chi viaggia: oggi le persone cercano sempre di più forme di viaggio virtuose e responsabili, e desiderano fare esperienza della propria destinazione in modo immersivo”.

Sono circa 300 le città italiane raggiungibili a bordo degli autobus verdi. Di queste, circa il 40% sono comuni con meno di 20.000 abitanti: garantendo collegamenti anche con diversi centri minori, FlixBus intende facilitare gli spostamenti delle persone anche verso località meno facilmente raggiungibili dalle altre regioni. I biglietti sono acquistabili sul sito, tramite l’app FlixBus gratuita e nei rivenditori fisici.