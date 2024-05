In vacanza in treno, da Milano e Lombardia nuovi collegamenti per le mete estive

Milano – Con la Trenitalia Summer Experience, al via dal 9 giugno, in Lombardia arrivano nuovi collegamenti per le mete turistiche estive, città d'arte e borghi. Cento Frecce sono dedicate al collegamento "business" per eccellenza, il Milano-Roma, che dispone di 9 treni che impiegano meno di 3 ore per spostarsi tra le due città. Con il nuovo orario estivo l'Italia sarà collegata da Nord a Sud con 8 collegamenti al giorno tra Milano e Reggio Calabria. Saranno inoltre disponibili oltre 30 Frecciarossa giornalieri tra Milano, Venezia, Torino, Bologna e la costa adriatica, con 2 Frecciarossa giornalieri in più tra Milano e Pescara. Si arricchisce anche l'offerta notturna: oltre ai 2 Frecciarossa della tratta Milano-Reggio Calabria, disponibili nelle giornate a più alta richiesta, ci saranno anche 2 nuovi Frecciarossa che viaggeranno di notte tra Milano e Lecce, sempre nei momenti a più alta richiesta.

Ampliate, infine, le possibilità di viaggio tra Milano e Torino, con 2 nuovi collegamenti Frecciarossa serali: nuova partenza da Torino Porta Nuova alle 22:00, con arrivo a Milano Centrale alle 23:00 e nuova partenza da Milano Centrale alle 21:50, con arrivo a Torino Porta. Nuova alle 22:50. Con il nuovo orario estivo, le Frecce raggiungeranno le più belle destinazioni marittime, di montagna e città d'arte, con fermate e corse aggiuntive dedicate all'estate, ad esempio Latisana - Lignano Sabbiadoro, Riccione, Cattolica, Senigallia, Giulianova, Vasto San Salvo, Monopoli, Fasano, Ostuni, Maratea, Scalea, Sapri, Pisciotta - Palinuro, Vallo della Lucania, Agropoli e Orbetello.

Cinque nuove località del Cilento raggiungibili con FrecciaLink: Acciaroli, Pioppi, Casalvelino, San Marco di Castellabate e Santa Maria di Castellabate. A questi si aggiungono anche Piombino, Cecina, Sorrento, Vieste e Peschici. Per chi, invece, preferisce la montagna saranno disponibili 2 nuovi Frecciarossa tra Milano e Bolzano che viaggeranno il sabato e la domenica. Con FrecciaLink le più belle località di montagna delle Alpi saranno ancora più vicine: Val Gardena, Val di Fassa, Val di Fiemme, Cortina d'Ampezzo, Cadore, Madonna di Campiglio, Pinzolo, Courmayeur e Aosta. Più collegamenti anche per Intercity sulla linea adriatica con il prolungamento di un collegamento al giorno della tratta Bologna-Bari e Bologna-Lecce fino a Milano. Per chi vuole andare all'estero, grazie ai treni Eurocity, gestiti in cooperazione con le ferrovie svizzere, viaggiatori italiani e internazionali possono utilizzare i collegamenti da Milano per destinazioni come Zurigo, Lugano e Basilea. Quest'estate si può raggiungere la Germania e l'Austria da Milano, Brescia e Pavia grazie ai collegamenti diretti Euronight.