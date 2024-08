Finiti i lavori di restyling. Riapre piazza Oldrini nuova isola per i piccoli

Il tappeto con l’ape Maya, lo squalo che esce dal mare, lumache giganti, scivoli e montagnette. Piazza Oldrini è stata riqualificata e i lavori hanno implementato l’area giochi per i più piccoli, che si va così a sommare a quella già esistente. "Dal progetto alla realtà, con la fine del cantiere entro i tempi - commenta l’assessore all’Urbanistica Antonio Lamiranda -. Ora in piazza ci sono due bellissime isole dedicate ai bambini della fascia 0-6. La Sesto futura passa anche da qui e dalle giovani generazioni". Con questo restyling l’amministrazione ha voluto consolidare la vocazione all’infanzia di una delle piazze più grandi di Sesto San Giovanni e non solo. Si trovano in questa area, infatti, la biblioteca dei ragazzi e le scuole civiche di musica, danza e arte. Dopo la sistemazione di piazza Petazzi e Oldrini, si attende ora la riqualificazione di piazza Trento e Trieste, dove sarà inserita una nuova fontana, di largo Lamarmora, di piazza IV Novembre (Rondò) e dello slargo Cavallotti/Fogagnolo. "Stiamo cercando le risorse per rifare anche la pavimentazione di piazza Don Mapelli". La.La.