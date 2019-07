Milano, 26 luglio 2019 - Diversi colpi d'arma da fuoco sono stati esplosi questa notte contro un filobus Atm fermo al capolinea di piazzale Lotto, mandando in frantumi alcuni finestrini. Il conducente del mezzo è rimasto illeso. A bordo non c'erano passeggeri. A rendere noto l'accaduto la rappresentanza sindacale Rsu del deposito di viale Molise che in nota denuncia: "Paura stanotte a Milano, bus Atm distrutto a colpi di arma da fuoco. Fortunatamente il conducente è rimasto illeso. Sì continua a denunciare che di notte sui mezzi Atm succede di tutto, questa volta sono stati superati tutti i limiti di sopportazione, il personale ha paura e a Milano tutti fanno orecchie da mercante".

"Cosa stanno aspettando? - prosegue la nota - Che prima o poi ci scappi il morto? Il servizio notturno senza sicurezza è meglio sospenderlo. La security gestita da Atm cosa fa? Come mai non presidia i capolinea per dare sostegno ai colleghi conducenti? O gli ordini loro impartiti sono quelli di mero controllo del personale? Dopo un fatto così gravissimo, le disposizioni impartite dalla sala operativa al conducente sono inaccettabili. Invece di inviare sul posto le forze dell'ordine per accertare i fatti, nonostante il conducente abbia riferito all'operatore di sala che contro la vettura erano stati sparati dei colpi di arma da fuoco, e i vetri della stessa erano distrutti, la disposizione impartita dall'operatore è stata, prendi la vettura e portala in deposito. Inaccettabile".