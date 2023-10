Filarmonica Cinisello Balsamo: Comune replica alla petizione

"In più occasioni abbiamo incontrato la Filarmonica Paganelli per individuare soluzioni ai problemi segnalati che puntualmente sono state rifiutate. È stata proposta anche la collaborazione per una sede in condivisione". L’Amministrazione replica alla petizione dell’associazione musicale, che chiede una casa più idonea rispetto a quella di via Da Giussano. "Immobile che è occupato ancora oggi, nonostante la onlus abbia comunicato regolare disdetta nell’aprile 2022, risultando quindi morosa per il canone di locazione di oltre 10mila euro. La convenzione triennale, rinnovata per oltre 10 anni, prevede un contributo di 25mila euro annui a fronte di 8 concerti da svolgere sul territorio ed è la più alta erogata dall’Amministrazione nell’ambito associativo culturale". La mano, insomma, è sempre stata tesa.

"Apprendo con rammarico della scelta di far ricorso a una petizione, nonostante le numerose interlocuzioni in corso. Sono sempre stata disponibile al dialogo e alla collaborazione, dimostrando in molte occasioni di valorizzare e premiare l’alto valore culturale e sociale di questa realtà", commenta l’assessore alla Cultura Daniela Maggi (nella foto). L’assegnazione di spazi pubblici, ricorda il Comune, non può prescindere dalla pubblicazione di un bando. "C’è sempre stata disponibilità ad andare incontro alle loro necessità. Proprio l’altra mattina è stata recepita l’esigenza di verificare le condizioni della caldaia e, in tempi brevissimi, abbiamo inviato i tecnici per il sopralluogo, per poi apprendere che mentre si svolgevano le verifiche l’associazione procedeva con la petizione", conclude l’assessore all’Urbanistica Fabrizia Berneschi. La.La.