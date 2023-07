La Russa jr accusato di violenza sessuale: i pm ascoltano altri due testimoni

È cominciata l'audizione di altri due testimoni della serata in cui la giovane tiktoker milanese ha raccontato di essere stata violentata da Leonardo Apache La Russa, figlio del presidente del Senato Ignazio La Russa, dopo una notte trascorsa in un club privato. Le due persone che i pm stanno sentendo avrebbero partecipato alla festa in discoteca in cui “Larus” e la presunta vittima degli abusi si sarebbero visti, prima di recarsi nell'abitazione dello storico leader della destra milanese.

Al momento, stando alle parole del procuratore capo Marcello Viola, non ci sono ancora riscontri dalle telecamere, non sarebbero stati sequestrati i cellulari della presunta vittima e nemmeno delle due persone accusate di violenza sessuale. Il dj Nico non è indagato.

Un breve colloquio con Viola e l'aggiunto Letizia Mannella stamane lo ha avuto anche l'avvocato della famiglia La Russa Adriano Bozzoni. La procura ha fatto sapere che risentirà la 22enne nei prossimi giorni anche alla luce delle risultanze investigative tecniche di queste ore.