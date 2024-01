Novegro, torna la Fiera del Fumetto al parco esposizioni: orari e costi dei biglietti

Segrate, 26 gennaio 2024 – Sabato 27 e domenica 28 gennaio il Parco esposizioni di Novegro ospiterà l’edizione invernale del Festival del fumetto, una full immersion nel mondo dei comics, un’occasione preziosa per collezionisti e appassionati. Con 230 espositori, la manifestazione è dedicata a manga e fumetti di ogni genere, ma anche a videogames, giochi di ruolo e costumi per cosplay. Un tuffo nella cultura pop che si svilupperà attraverso tornei, dimostrazioni e momenti di animazione.

Tra gli eventi a corredo del Festival, oltre a svariati workshop e incontri dedicati al disegno e all’illustrazione, ci sarà anche, sabato alle 16 nel padiglione C, la sfida creativa “Il tuo supereroe”, con premi messi in palio dalla Scuola del Fumetto. Domenica alle 14 nel padiglione D si terrà invece il primo raduno ufficiale del Winx Cosplay Club, che nel 2024 festeggia i 20 anni di vita.

Il Festival è in programma dalle 10 alle 20. Il biglietto intero costa 15 euro alla cassa (scontato, se lo si acquista via web). Ingresso gratuito per i bambini fino a 6 anni, ridotto dai 7 ai 12 anni. Sconti e riduzioni anche per i disabili e i loro accompagnatori.