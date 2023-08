Cologno Monzese, domani la fiaccolata per Sofia Castelli. Dove inviare un messaggio di cordoglio Ricordi e riflessioni spediti online verranno letti durante la manifestazione che si snoderà dalle ore 20.45 per le vie della città e poi raccolti in un diario virtuale per commemorare la 20enne vittima di femminicidio