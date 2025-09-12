Un tesoro in soffitta

CronacaFesta per ricordare la passione di Laura Boerci
12 set 2025
MASSIMILIANO SAGGESE
Cronaca
Festa per ricordare la passione di Laura Boerci

La festa patronale di Badile di quest’anno ha avuto un significato speciale, intrecciando tradizione, memoria e comunità. Oltre ai momenti di aggregazione come la cena del sabato e il pranzo condiviso della domenica, la manifestazione ha rinnovato il ricordo di Laura Boerci (nella foto) che con la sua sensibilità artistica e la sua energia ha lasciato un segno profondo. Boerci, scrittrice, attrice e attivista è mancata quattro anni fa. "Per onorarne la memoria, dal 2023 la compagnia teatrale I Legamani, di cui lei stessa faceva parte, ha deciso di portare in scena ogni anno una delle sue commedie. Quest’anno si è rinnovata così la tradizione, con grande partecipazione e commozione, trasformando il teatro in un ponte che continua a legare Laura alla sua comunità.

A completare il programma, la musica coinvolgente della B-Side Travel Band, tre dei cui componenti abitano proprio a Badile e che si sono resi disponibili fin da subito per dare una mano all’organizzazione. La band ha proposto un emozionante tributo a Pino Daniele, a dieci anni dalla sua scomparsa, conquistando il pubblico con la loro bravura e con una voce straordinaria che ha reso ogni brano intenso e indimenticabile. "Ricordare Laura con il teatro significa continuare a darle voce - dice Yuri Corosio, consigliere comunale - Ogni anno, come compagnia I Legamani, scegliamo una sua commedia per non lasciar cadere nel silenzio il messaggio che ci ha lasciato. La festa di Badile è anche questo: unire la memoria al presente, per costruire insieme il futuro della nostra comunità. Un grazie speciale va ai ragazzi di Badile che hanno dato una mano concreta e instancabile: la loro energia e disponibilità sono la prova più bella che il senso di comunità continua a vivere".

Mas.Sag.

