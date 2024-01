Ferragnez, il loro attico di City Life in affitto a 35mila euro al mese: Jacuzzi in terrazzo e mobili griffati

Milano – È in affitto al prezzo di 35mila euro al mese il mega attico di City Life abitato fino a pochi mesi fa dai Ferragnez (da novembre 2023 si sono trasferiti dall’altra parte del parco, nelle residenze Libeskind). L’enorme appartamento da 477 metri quadrati con terrazzo di 100 mq si trova all’11° e ultimo piano di uno dei palazzi delle residenze firmate da Zaha Hadid in via Senofonte 2.

La vista dal terrazzo dell'attico

Jacuzzi in terrazzo

A gestire l’affitto della casa, scenario di tante storie Instagram di Chiara Ferragni e Fedez fino al novembre 2023, è l’agenzia immobiliare milanese Roseto Prestige di corso Garibaldi. Che così descrive l’immobile – denominato Penthouse Stravinskij – sul proprio sito: si parte naturalmente dall’imponente metratura e dal numero di locali: 477 mq, 4 camere da letto, 4 bagni, più grande cucina, zona living e terrazzo attrezzato con una vasca Jacuzzi “ideato per garantire la massima privacy tramite l’aggiunta di piante e verde decorativo nei dintorni”.

Il soggiorno dell'attico

Doppie altezze

“L’interno della Penthouse – spiega l’agenzia – è di particolare prestigio, caratterizzato da finiture di alta qualità e da un mobilio su misura. L’imponente e luminosa zona giorno, contornata da numerose vetrate, è caratterizzata da doppie altezze, che conferiscono all’ambiente una spaziosità unica nel suo genere”.

Mobili griffati

Grande attenzione poi alle firme degli oggetti d’arredo: tavolo Meridiani, poltrone Gio Ponti, cucina e vasca da bagno Boffi, cabina armadio Rimadesio. Particolare anche la scelta dei corpi illuminanti e dei complementi d'arredo: le luci Aplomb di Foscarini per l'illuminazione del tavolo in cucina, Ic Lights di Flos come punti luce in camera master e il lavabo Silenzio di Antonio Lupi nel bagno di una delle camere.

I servizi del condominio

“Come tutte le residenze Hadid – conclude la descrizione – il servizio di portierato diurno e la Control Room operativa 24 ore su 24 garantiscono la massima tranquillità e sicurezza per tutti i condomini, i quali possono godere anche di molti altri servizi e spazi comuni tra cui un locale biciclette, un locale passeggini ed un’area fitness attrezzata.