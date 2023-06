Fernanda Cocchi massacrata a 90 anni per 300 euro: due sudamericani alla sbarra, oggi la sentenza

Milano – Ammazzata di botte per 300 euro, nel suo appartamento di via Ponte Seveso. Una violenta rapina che, nell’ottobre del 2021, ha spezzato la vita di Fernanda Cocchi, ex sarta novantenne.

Dell’omicidio sono accusati il peruviano Calero Ramirez, 45 anni e l’ecuadoriano Carlos Gabriel Velasco, 23 anni. La sentenza è attesa per oggi. Per il primo la pm Rossella Incardona, lo scorso 18 aprile, ha chiesto l’ergastolo; per il più giovane trent’anni di carcere. I due, secondo l’accusa, tentarono anche di dare fuoco alla casa e si sarebbero divisi il bottino – composto anche di un paio collanine, un orologio e un anello – prima di andare a ubriacarsi.

Secondo l’accusa Calero Ramirez merita l’ergastolo anche perché "conosceva la vittima", in quanto abitavano nello stesso edificio, oltre ad aver “raccontato molte falsità” in fase d’indagine, cercando in particolare di far ricadere le responsabilità più pesanti su Velasco. Velasco per il quale sono stati chiesti ‘solo’ 30 anni dal momento che nel corso del processo “ha contribuito alle indagini e ha fatto numerose ammissioni".