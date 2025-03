Fendenti dopo una lite. Condannato a 7 anni

"L’abbiamo visto per terra io e il mio amico e l’abbiamo tirato su nella mia auto e l’abbiamo accompagnato al pronto soccorso. Intanto abbiamo visto l’aggressore che scappava via in bicicletta con ancora in mano un coltello tutto sporco di sangue". Vittima di una violenta lite che poteva costargli la vita, la sera del 30 luglio 2022 davanti a un bar di via Marconi a Sesto San Giovanni, un egiziano venticinquenne domiciliato a Milano, Mohamed Abdelmohsen Abde Dusuki, colpito da diversi fendenti all’addome che avevano raggiunto anche il pancreas. Con lui era stato ferito, ma soltanto a un gluteo, un connazionale, Mahmoud A., trentacinquenne residente a Sesto San Giovanni.

Ieri l’accoltellatore, Klodian Pasho, albanese trentanovenne domiciliato a Campagnano di Roma ma di fatto senza fissa dimora e al momento irreperibile, è stato condannato dal Tribunale di Monza a 7 anni di reclusione per tentato omicidio. A identificarlo erano stati gli agenti della squadra investigativa del commissariato di polizia di Stato di Sesto San Giovanni. Dopo l’arrivo del ferito in ospedale, i poliziotti avevano raccolto le testimonianze dei presenti all’esterno del bar e dei testimoni oculari ed erano risaliti all’albanese, che era stato visto scappare ed entrare in un’abitazione che condivideva con alcuni connazionali poco distante, che poi aveva subito lasciato facendo perdere le proprie tracce. Il trentanovenne era stato poi riconosciuto in fotografia dagli egiziani. "Io e il mio amico stavamo andando in una pizzeria in via Marconi e mentre stavo parcheggiando la macchina ho visto degli uomini ubriachi che litigavano e poi uno di loro ha iniziato a insultare il mio connazionale che conoscevo. Poi mi hanno detto che l’albanese è andato a casa a prendere il coltello ed è tornato al bar per ferirlo".

Stefania Totaro