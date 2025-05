Sente le urla, salva la vita a un’anziana

"Mia moglie è morta, chiamate il 118". Agente della polizia locale di Rho, libera da servizio, Rossella Colombo stava rientrando a casa quando ha sentito la voce di un uomo che chiedeva aiuto. Ha individuato la villetta accanto alla sua dalla quale provenivano le urla e con l’aiuto di un vicino di casa e le indicazioni dell’operatore del 118 ha salvato la vita ad una donna di 70 anni circa che era in arresto cardiaco. È successo ieri a Legnano dove l’agente vive con la sua famiglia. Era di riposo, nel giorno del patrono San Vittore. Stava girando la chiave nella toppa della propria abitazione quando ha sentito la voce di un uomo che chiedeva aiuto. Non riuscendo a capire da dove arrivasse la richiesta di aiuto, prima ha suonato il campanello a un vicino di casa e insieme a lui ha iniziato a cercare. Una volta entrati nella villetta, hanno trovato la donna riversa tra la finestra e un calorifero, ormai cianotica e in arresto cardiaco.

L’agente ha iniziato a compiere le manovre salvavita, mentre il vicino ha contattato il 118: l’operatore del pronto intervento ha consigliato di girare la donna sul fianco per sbloccare le vie respiratorie. Dopo alcuni istanti, la donna ha iniziato a tossire e il suo cuore ha ripreso a battere poco a poco. All’arrivo dei soccorritori di Areu e del personale dell’auto medica del 118 la donna stava meglio, è stata trasportata in ospedale per le cure mediche. Il marito della signora, anche lui 70enne, sotto choc, quando ha visto la moglie respirare rivolgendosi all’agente di polizia le ha detto "Sei il mio angelo!". L’agente ha raccontato tutto ai carabinieri della stazione di Legnano e poi ha telefonato al suo comandante Antonino Frisone, che si è congratulato per avere messo in atto quanto appreso durante i corsi per l’utilizzo del defibrillatore. "Ho fatto solo il mio dovere di cittadina, ha giocato a mio vantaggio la preparazione che il mio lavoro al Comando di polizia locale di Rho garantisce", il commento di Rossella che ha ricevuto anche i complimenti del sindaco Andrea Orlandi. Roberta Rampini