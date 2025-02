Sanremo, insultano Chiara Ferragni e Fedez “impazzisce” fuori dalla discoteca: il video dei bodyguard che lo trascinano via

Milano – Un video pubblicato domenica mostra Fedez in atteggiamento aggressivo fuori da una discoteca di Sanremo. Secondo la ricostruzione fatta dal giornalista Gabriele Parpiglia, che ha ripubblicato le immagini su Instagram, il rapper stava reagendo a qualcuno che ha insultato Chiara Ferragni ed è stato trascinato via da alcune bodyguard.

Nel filmato si vede il cantautore, reduce dal quarto posto ottenuto al Festival di Sanremo, che urla a qualcuno mentre viene allontanato da una guardia del corpo: non è chiaro se sia una delle sue bodyguard o un addetto alla sicurezza della discoteca. Il titolo del video, pubblicato inizialmente su TikTok, è “Fedez impazzisce per Chiara Ferragni”. Alla fine della sequenza, si sente una ragazza dire: “Si è incazzato? Per quello che ha detto ‘Chiara Ferragni me la dà?’”.

Parpiglia ha pubblicato successivamente una storia in cui ha scritto che il “video è stato fatto fuori dalla discoteca Morgana a Sanremo. Ore 4 del mattino. Federico Lucia ha sentito offese destinate alla sua ex moglie e ha reagito”.