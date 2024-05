Fedez, si aggrava lo stato di salute. Ma è mistero sulle sue condizioni

Milano, 20 maggio 2024 – Il comunicato ufficiale della Rai l’aveva anticipato ma ora anche lo staff del rapper lo conferma: lo stato di salute di Fedez si sarebbe aggravato e la situazione che lo ha portato ad annullare la partecipazione alla prima puntata di ‘Da vicino nessuno è normale’, in onda da stasera, risulterebbe più grave di quanto immaginato in un primo momento.

Attualmente non si ha però conferma dell'ipotesi di un nuovo ricovero di cui parlano alcune indiscrezioni, trapelate anche dall’ex paparazzo dei vip per eccellenza, Fabrizio Corona; in molti pensano che i motivi di salute all’origine della mancata partecipazione al programma di Alessandro Cattelan su Rai 2 siano correlati agli strascichi del tumore al pancreas che l’ha colpito nel 2022 tanto da essere nuovamente ricoverato d’urgenza a settembre 2023.

Nonostante il comunicato della Rai di sabato, la conferma del conduttore stesso e dello staff del rapper (che in questi giorni sembra quasi scomparsi dai social), attualmente non risultano accessi al pronto soccorso o né con interventi di ambulanze che lo riguardano in tutti gli ospedali di Milano. Inoltre non avrebbe avuto contatti con i medici che l’hanno operato in passato.

Sicuramente la vicenda rimane, ancora, avvolta dai dubbi: che la motivazione della salute sia una giustificazione per evitare la partecipazione al programma?

Magari anche a causa delle vicende giudiziarie correlate al caso del pestaggio di Cristiano Iovino, che lo vedono indagato per rissa, lesioni e percosse?

In attesa di novità, dai profili social dell’ex marito di Chiara Ferragni tutto tace se non per qualche storia postata domenica pomeriggio in ricordo di Dj Franchino, venuto a mancare proprio il 19 maggio.