Fedez dimesso dall’ospedale di Brindisi: “Non vedevo l’ora di salire sul palco. È stata una nottata intensa ma ora sto meglio”

Milano, 3 agosto 2024 – Fedez è stato dimesso dall’ospedale di Brindisi, dopo il ricovero d’urgenza avvenuto ieri sera, venerdì 3 agosto. Secondo quanto ha fatto sapere la Asl della cittadina pugliese, il cantante è arrivato “alle 22.29 al Pronto soccorso del Perrino, su un'ambulanza del 118, con dolori addominali e vomito. È stato preso in carico e sottoposto a prelievo di sangue e terapia con antidolorifici. Alle 3.51 di oggi è stato dimesso su sua richiesta”. Al momento, è ancora in attesa dei risultati delle analisi.

Il messaggio di Fedez

Nel frattempo, Fedez ha postato un messaggio su Instagram: “Ciao a tutti, intanto ci tengo a ringraziare tutto lo staff del pronto soccorso dell’ospedale Perrino di Brindisi. In secondo luogo mando un abbraccio a tutte le persone che ieri sera si sono presentati al Praja di Gallipoli”. Poi, il cantante spiega cosa è accaduto: “Dopo l’ultimo ricovero che mi ha costretto ad annullare alcune date non vedevo l’ora di salire sul palco. Purtroppo durante il volo sono stato male e appena atterrato sono stato portato direttamente in ospedale, speravo di riuscire a essere dimesso per tempo, così non è stato”. Infine, una rassicurazione: “È stata una nottata intensa ma ora sto meglio. Vi mando un abbraccio e spero ci si possa rivedere presto, grazie per il supporto. Sono davvero rammaricato di non essere riuscito ad assere con voi anche questa volta”.

Il messaggio Instagram di Fedez, dopo il ricovero in ospedale a Brindisi

La mamma

A dare qualche informazione in più sul malore è stata la mamma di Fedez, Annamaria Berrinzaghi, che ai microfoni di Rtl ha fatto sapere: “Federico è stato ricoverato a causa di un'intossicazione alimentare. Niente che riguardi il suo male. Ha mangiato funghi”. Dunque un problema slegato dall'importante intervento di rimozione del pancreas che ha subìto due anni fa a causa di un tumore e non c'entrerebbero niente nemmeno le ulcere che nell'ultimo anno lo hanno costretto a nuovi ricoveri.

Il malore

Stando a quanto ha fatto sapere il suo staff ieri sera, il cantante si è sentito male mentre era su un volo privato diretto in Puglia ed è stato portato al pronto soccorso dell'ospedale Perrino di Brindisi. "Purtroppo – spiegava la nota postata anche sul profilo Instagram del rapper – durante il volo verso Gallipoli Federico non è stato bene, è stato soccorso da un’ambulanza in aeroporto. Nella nota, lo staff annunciava anche che “per questo motivo” non sarebbe “stato presente alla serata prevista al Praja di Gallipoli”. E le scuse per l’inconveniente.

Il post dello staff sul profilo Instagram di Fedez

I messaggi dei fan

La Praja di Gallipoli, il noto locale salentino dove ieri sera Fedez si sarebbe dovuto esibire ha subito mostrato affetto e vicinanza al rapper: durante la serata, gli organizzatori hanno proiettato sul maxi schermo della discoteca una frase di incoraggiamento: “Torna presto Fede”.

Ma non sono mancati messaggi dai follower su vari social. “Forza Federico non mollare, dai una pausa al tuo corpo ... Ha bisogno di rigenerarti rallenta un po' la tua vita ...anche se è un momento difficile” ha scritto un fan sotto l’ultimo post (di qualche giorno fa) di Fedez seguito da un altro “Forza Fede, goditi il mare ma non fare pugilato, in questo periodo sei delicatino!”. E ancora: “Mi spiace tanto per questo ennesimo malore e mi auguro, spavento a parte, che si risolva tutto presto. Poi però fermati, rallenta e prenditi cura di te. So che vorremmo fare tutto perché si è giovani ma spesso (non succede solo a te) il nostro fisico non ce la fa e si devono accettare compromessi e vite tranquille”.

Un altro ricovero dopo pochi giorni

Appena 20 giorni fa, lo scorso 11 luglio, il rapper era stato ricoverato all’ospedale Policlinico di Milano per un’emorragia interna, i medici lo avevano sottoposto a una gastroscopia e lo avevano operato per bloccare la perdita di sangue. Fedez aveva poi condiviso una foto su Instagram dove con una mano si copriva il viso e con l’altra faceva il segno della vittoria, scrivendo scherzosamente: “Sono tipo DJ Khaled quando dice 'another one', ma con le emorragie interne”.

I problemi di salute e l’operazione

Assolutamente da non dimenticare che Fedez sta affrontando da tempo, e con coraggio, vari problemi di salute. Operato per la rimozione di un tumore neuroendocrino al pancreas nel marzo 2022 e ricoverato nel settembre scorso per due ulcere con emorragia interna, strascico di quell'intervento, più volte è dovuto ricorrere alle cure di un ospedale negli ultimi mesi e anche a inizio luglio aveva dovuto annullare alcuni concerti.