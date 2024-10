Fedez e Luca Lucci, prove di business: che cosa volevano fare nel mondo della musica

Milano, 16 ottobre 2024 – Fedez e Luca Lucci. Il rapper e il capo della Curva Sud. L'ex signor Ferragnez e il Toro. Storia di un'amicizia, ma anche di una possibile intesa nel campo degli affari. I tentativi – almeno vagheggiati – di business emergono in una conversazione del 21 gennaio scorso contenuta in un'informativa dell'inchiesta ​​​​​​Doppia curva, che ha portato alla “decapitazione” dei vertici delle curve di Inter e Milan.

La scuderia

Federico Lucia, in arte Fedez (non indagato) e Luca Lucci dialogano, parlando di possibili sviluppi condivisi in un’attività di management degli artisti.

"Io ho una società che tre anni fa, valeva 3 milioni di euro! Con 300mila euro di ebitda adesso, sto facendo fare una quotazione e me la valutano tra i 70 e i 90 milioni di euro", dice Fedez. E aggiunge: "Ho avuto artisti musicali per un periodo. Io voglio conquistarmi il mercato, nel senso che, io adesso cerco un fondo e mi faccio, mi faccio fare degli aumenti di capitale altissimi, ed io mi compro tutte le realtà che mi piacciono perché è una prateria, è un settore che non è industrializzato, il primo che arriva con un fondo grosso e nessuno è in grado di interloquire con i fondi con cui parlo io. Se riesco, se riesco a convincerli di darmi 150 milioni di euro per far acquisizioni... io mi prendo il mercato capito? Serenamente".

Lucci replica: "Sì, l'ho capita sta roba...se vuoi prendiamo gli artisti" e il rapper risponde: "se li prendi...eh dai va bene, io ci sono frate...però è una guerra lo sai no? È una guerra, è un libero mercato, ma bisogna andare a cazzo duro!!! Io ci sono eh... lo ci sono. Io so già più o meno quelli che sono scontenti, da portar via".

La promessa

L'intesa è di riparlarne, anche perché Lucci pensa di poter riuscire: "non ho problemi con nessuno, anzi gli fa proprio piacere alla gente avere a che fare con me". E Fedez lo asseconda: "perché sei un patatone, pensano che sei un criminale, in realtà sei più intelligente di quello che...".