Fedez e Ferragni: la foto insieme sui social (che scaccia le voci di crisi)

Milano, 22 gennaio 2024 – Una foto formato famiglia che mette a tacere i rumors di crisi. A postarla il rapper Fedez e la moglie Chiara Ferragni, che hanno condiviso nelle storie su Instagram uno scatto insieme ai figli Leone e Vittoria. Se fino a prima del “caso pandoro" immagini come quella postata nelle scorse ore erano all’ordine del giorno, nelle ultime settimane foto e video “di coppia” si sono improvvisamente (quasi) azzerati. E recentemente non si sono fatte attendere le voci relative a un momento difficile tra il rapper milanese e l’imprenditrice digitale. Rumors scacciati dallo scatto postato sui social.

Una foto casalinga, nella quale Chiara Ferragni appare serena, accanto al marito e ai due figli immortalati in un momento di relax, prima di andare a letto. Un modo per allontanare le voci di rottura, dopo che per svariati giorni i due non erano apparsi insieme sui social. Di recente, infatti, sul profilo dell’influencer erano apparse alcune immagini in compagnia di Leone e Vittoria ma senza Fedez.