Fabrizio Corona ammonito dal Questore “per atti persecutori a Fedez”. Cos’è e cosa comporta il “cartellino giallo”

Milano, 16 marzo 2025 - Fabrizio Corona ha ricevuto un ammonimento dal Questore di Milano Bruno Megale su richiesta di Fedez che, attraverso i suoi legali Gabriele Minniti e Andrea Pietrolucci, ha riferito di atti persecutori, più precisamente di un "comportamento pesantemente vessatorio fatto di ripetute molestie, diffamazione e pubblicazioni fraudolente di conversazioni private". Lo riporta il Corriere della sera.

Si tratta di atti che "mi hanno determinato un forte stress emotivo". Di più, "sono terrorizzato" ha proseguito Fedez facendo riferimento alle rivelazioni dell’ex re dei paparazzi sulla separazione da Chiara Ferragni e sulle presunte amanti del cantante.

“Le condotte poste in essere da Fabrizio Corona, in ragione della loro gravità, ricorrenza e ripetitività, sono idonee ad integrare il reato di atti persecutori ha spiegato Fedez al Corriere - avendo ingenerato nella mia persona uno stato di forte ansia e prostrazione fisica e morale, che purtroppo perdura tutt’oggi, in quanto sono terrorizzato dalle falsità che il Corona potrà pubblicare contro di me e la mia famiglia, pur di vendere gli abbonamenti del suo programma”.

Ammonimento, cos’è?

L'ammonimento del questore è una misura preventiva e amministrativa, pensata per scoraggiare comportamenti molesti o pericolosi prima che questi diventino reati più gravi. Viene emesso dal questore su richiesta della persona offesa o delle forze dell'ordine e non avvia un procedimento penale. L'ammonimento non ha una durata predeterminata; di conseguenza, decade soltanto se formalmente revocato dal questore, annullato a seguito di impugnazione oppure se il provvedimento stesso non ha più senso di esistere, ad esempio perché la vittima è nel frattempo deceduta per cause naturali. Una volta ricevuto l'ammonimento del questore, il colpevole può fare ricorso? Trattandosi di un procedimento amministrativo, è possibile impugnare il provvedimento, facendo ricorso al Prefetto. Ciò è possibile, soltanto se la persona offesa non decida di proporre una querela.

Memecoin bloccati

Fabrizio Corona la scorsa settimana aveva subito lo stop da parte della Consob, di $Corona, memecoin legata all'immagine del fotografo. L'Authority di Borsa ha ordinato la cessazione dell'offerta al pubblico italiano della moneta digitale, promossa su Instagram, Telegram e tramite il sito internet www.getcoronamemes.com, ritenendola abusiva. La commercializzazione della memecoin, una valuta digitale che lega le sue fortune alla popolarità di un personaggio e al supporto delle comunità social, è infatti avvenuta senza aver notificato alla Consob il documento informativo richiesto da Micar, il regolamento Ue che disciplina l'offerta di cripto-attività.

Definita sul sito "adrenalina pura", "simbolo di espressione culturale", rappresentazione di "resilienza, passione" e dello "spirito di comunità associato alla immagine di Fabrizio

Corona", la cripto è stata bloccata a due settimane dal lancio avvenuto nella notte tra il 21 e il 22 febbraio.