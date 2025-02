Video retroscena tra Fedez e Corona prima di Sanremo: “Sei un manipolatore infame”. Dal caso Montini al crollo emotivo

Milano – “Sei proprio un infame”. Le parole sono rivolte da Fedez a Fabrizio Corona. Il motivo è la pubblicazione della puntata di Falsissimo dedicata a Chiara Ferragni e i suoi presunti tradimenti, pochi giorni dopo che era emersa anche la relazione che il rapper avrebbe avuto con Angelica Montini. A rivelare il retroscena è il video pubblicato su Youtube da Alessandro Della Giusta: tutto è avvenuto durante il Festival di Sanremo 2025. Ecco cosa sappiamo.

Il crollo prima del Festival

Pochi giorni prima dell’inizio del Festival, sappiamo che Fedez ha chiamato Corona chiedendogli di non pubblicare il secondo episodio di Falsissimo, che avrebbe parlato di Ferragni e dei suoi tradimenti tra cui quello presunto con Achille Lauro (in gara pure lui).

Nel video pubblicato da Della Giusta si sente la telefonata, preceduta da due messaggi: “Non ne posso più di sentire questo io”, scrive Fedez. E poi spiega: “Gli ho detto ‘non so più come spiegartelo, mettiti una mano sulla coscienza e non far uscire niente per favore, pensa ai miei figli’. Lui mi ha risposto ‘ti chiamo’”. Nella telefonata, Corona avrebbe tentato di tranquillizzare il rapper:”Federico, è una puntata che due cogl**ni perché è tutto sul lato giuridico, non c’entra niente con la scorsa”. “Sei il manipolatore più bravo che io abbia mai visto”, risponde Fedez dopo aver attaccato.

“Sei un infame”

Fedez aveva chiesto esplicitamente di non pubblicare il video, ma Corona non ne vuole sapere e pubblica la puntata proprio mentre il cantante si prepara a salire sul palco dell’Ariston. A quel punto il rapper ha un crollo emotivo e mette in dubbio la sua partecipazione a Sanremo, ma le prove sul palco vanno bene e alla fine decide di non mollare.

Ma richiama Corona dopo la pubblicazione di Falsissimo: “Perché devi scrivere una cosa che non è vera? Ti ho chiesto ‘Fabri, mi prometti che non fai uscire sto ca**o video di Chiara e i tradimenti?’”. Corona ammette di aver mentito e nel video, in macchina di ritorno dall’Ariston, si sente il rapper commentare: “Comunque è proprio un pezzo di me**a. Mi dispiace dirtelo ma sei proprio un infame”.