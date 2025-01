Morte Ramy Elgaml, chiesto il processo immediato per l’amico Fares Bouzidi: è accusato di resistenza per non essersi fermato all’alt Il 21enne tunisino era alla guida dello scooter inseguito dai carabinieri su cui viaggiava il 19enne egiziano deceduto dopo il tragico incidente del 24 novembre in via Quaranta a Milano