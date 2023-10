Fagioli, Tonali e quegli acquisti di Rolex. Le foto sui social. "Così ripianavo i debiti"

Pieno centro di Milano, nei pressi di Foro Buonaparte. È qui che si trova “Elysium Luxury“, lussuoso negozi di orologi (nel 2021 ha fatto registrare un fatturato di 1.745.516 euro, con un incremento del 432,16% rispetto al 2020) finito suo malgrado sotto i riflettori dell’inchiesta sul calcioscommesse della Procura di Torino. Ci vuol poco a capire che fra i clienti abituali della gioielleria ci fossero anche i calciatori Fagioli e Tonali, le cui foto (la prima datata maggio 2022, la seconda qualche settimana dopo) sono finite sui profili social del negozio. Qui gli oggetti in vendita vanno dai 2mila ai 10 milioni di euro. O più. Proprio la presenza dei giocatori nel negozio ha convinto la Procura torinese ad approfondire la posizione della Elysium Luxury. Fagioli ha ammesso di fronte agli investigatori che, in preda ai debiti, "ogni tanto, per restituire almeno in parte queste somme provvedevo ad acquistare a Milano degli orologi Rolex di valore (proprio nel negozio di cui sopra). Pagavo con bonifico bancario. Gli orologi alcune volte li ho consegnati io, altre volte passavano i titolari delle piattaforme e le ritiravano presso la gioielleria". Ma dal team della gioielleria viene smentita qualsiasi partecipazione alle attività “illecite” contestate ai calciatori e ai gestori delle piattaforme. G.M.