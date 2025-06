Manutenzione. Ecco 7,5 milioni per le strade

Il Comune di Milano ha stanziato 7,5 milioni di euro per interventi straordinari di adeguamento e manutenzione stradale a favore dell’utenza debole e della mobilità sostenibile nei nove municipi cittadini. Tra gli interventi ci sono sono l’adeguamento delle fermate di trasporto pubblico di superficie, l’abbattimento di barriere architettoniche, la realizzazione di scivoli e castellane, il miglioramento degli attraversamenti stradali. Interventi tesi, spiega il Comune, a rendere le strade più sicure e ad adeguare le strutture della mobilità - carreggiate, marciapiedi, elementi di arredo urbano - alle utenze deboli. Inoltre, è previsto l’ampliamento del progetto di riqualificazione di via Padova, oggi in realizzazione tra via Giacosa e via Anacreonte, prolungandolo verso via Arici.

"Resta per noi una priorità la sicurezza stradale, il superamento delle barriere architettoniche e la fruibilità per tutti e tutte dello spazio pubblico", ha commentato l’assessore alle Opere pubbliche Marco Granelli. A MM sono affidate le attività di sviluppo della progettazione, la redazione dei documenti necessari a indire il bando di gara e, infine, la progettazione esecutiva, finanziate nell’ambito del Piano Triennale delle Opere pubbliche 2024-2026. Ora si realizzerà la progettazione, la gara per individuare le imprese si svolgerà nel corso del 2026 e nel 2027 saranno realizzati gli interventi.