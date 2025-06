Sala e Vassallo: "Qui un centro europeo sull’IA"

L’idea lanciata dal nuovo presidente di Assolombarda, Alvise Biffi, ha trovato subito terreno fertile a Milano. Una disponibilità, espressa dal Comune e dalla Città metropolitana, a ospitare, con tempi e modalità tutte da definire, un "grande centro di sperimentazione sulla intelligenza artificiale", aperto e di livello europeo, in collaborazione con università e centri di ricerca, per traghettare le aziende nella rivoluzione digitale in atto.

"La Città metropolitana di Milano è pronta ad accogliere la proposta lanciata dal nuovo presidente di Assolombarda Alvise Biffi – spiegano in una nota il sindaco di Milano e della Città metropolitana Giuseppe Sala e il vicesindaco Francesco Vassallo –. La Città metropolitana può, da subito, mettere a disposizione la propria rete: oltre 6700 chilometri di fibra che coprono il territorio metropolitano – proseguono – e che già connettono enti pubblici e di ricerca, scuole, ospedali, la Polizia postale lombarda, e in questo ultimo mese anche una tratta relativa alle Olimpiadi Milano-Cortina 2026".

Una grande infrastruttura, il progetto si chiama Campus Metropolitano Smart, "pronta ad essere utilizzata, come dice il presidente Biffi, per fare innovazione, sviluppo e crescita in un rapporto virtuoso tra pubblico e privato". L’obiettivo è cavalcare l’onda dell’innovazione su un territorio dove "viene prodotto il 20% degli articoli scientifici nazionali di maggiore qualità, il 20% dei brevetti, si concentra il 22% delle startup innovative italiane".