Si qualifica. Poi minaccia il vicesindaco

Grave telefonata intimidatoria nei confronti del vicesindaco e assessore alla Sicurezza del Comune di Cornaredo, Dario Ceniti (nella foto). Nei giorni scorsi al centralino del Comune è arrivata la chiamata di un uomo che, dopo essersi qualificato con tanto di nome e cognome, ha chiesto di poter incontrare il vicesindaco, con pesanti minacce alla sua incolumità fisica e anche alla stessa centralinista comunale. Il vicesindaco informato dell’accaduto ha presentato denuncia ai carabinieri e informato anche il comandante della polizia locale. Ceniti, esponente del centrodestra, è vicesindaco dallo scorso giugno 2024. "Non comprendo le ragioni di un tale gesto. Ora mi affido ai carabinieri e alla Magistratura. Quel che è certo che non mi farò certo intimidire, continuando il mio lavoro senza limitazioni. Da quattro decenni il mio impegno per l’Amministrazione e per la legalità è noto a tutti. Se qualcuno pensa che la mia attività politica possa essere messa al servizio di soggetti discutibili o addirittura che il mio impegno possa venire meno, si sbaglia di grosso". Immediata la solidarietà da parte del sindaco Corrado D’Urbano e della giunta comunale. "Riteniamo importante ribadire il valore del rispetto reciproco e del dialogo civile, principi fondamentali per una sana convivenza e per il buon funzionamento delle istituzioni". E da parte dell’onorevole Umberto Maerna (Fdi), "le minacce ricevute, inaccettabili in un contesto civile e democratico sono un segnale preoccupante che va condannato con forza e senza esitazioni. A chi pensa di poter intimidire o fermare chi amministra con coraggio e determinazione, rispondiamo con l’unità". Condanna del gesto e solidarietà nei confronti del vicesindaco Ceniti anche da parte delle forze politiche di centrosinistra. Ro.Ramp.