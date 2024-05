Linate, in aeroporto presentato l’imbarco biometrico FaceBoarding: cos’è, come funziona e chi lo utilizza

Linate (Milano), 7 maggio 2204 – L’aeroporto di Milano Linate sempre più moderno e tecnologico: dopo una fase sperimentale, sarà disponibile il servizio di FaceBoarding che permette ai passeggeri che lo desiderano, di accedere ai controlli di sicurezza e di procedere all'imbarco utilizzando un sistema biometrico di riconoscimento facciale.

“Una grandissima novità di cui essere orgogliosi. Siamo l'unico aeroporto ad avere un sistema del genere, aperto a tutte le compagnie", ha commentato il sindaco di Milano Giuseppe Sala. Il servizio sarà esteso a Malpensa: “Andrei a verificare come funziona a Linate ma siamo intenzionati sicuramente a portarlo a Malpensa. Valuteremo con chi e con quali tempi”, ha detto l'ad di Zara Armando Brunini.

Sicuro, semplice e veloce. Non è più necessario esibire il passaporto/carta d’identità elettronica e la carta di imbarco ai diversi check point presenti all’interno dell’aeroporto. Con il FaceBoarding è possibile procedere in modo più fluido ed efficiente semplicemente mostrando il proprio viso. I viaggiatori possono scegliere liberamente se utilizzare o meno il nuovo sistema: vi è sempre la possibilità di effettuare i controlli in modo tradizionale. Questa tecnologia, sviluppata in collaborazione con Enac e Polizia di Stato, oltre a offrire una maggior velocità dei controlli ne aumenta l'efficacia e garantisce la tutela della Privacy e dei dati dei passeggeri.

Il servizio è a disposizione di tutte le compagnie aeree che vogliano integrare i loro sistemi di check-in e boarding con il sistema di FaceBoarding. Ita Airways e SAS sono state le prime compagnie a aderire al progetto. I partner di Sea nel progetto sono Thales e Dormakaba che hanno sviluppato rispettivamente il sistema di elaborazione biometrica e gli appositigate.

Il progetto FaceBoarding è a disposizione di tutti i passeggeri maggiorenni di Milano Linate muniti di documento elettronico (passaporto o carta di identità1). È possibile accedere ai controlli di sicurezza tramite il riconoscimento facciale per tutti coloro che lo desiderano.

Dopo aver effettuato il check-in online o ai banchi dedicati in aeroporto ed aver imbarcato eventualmente il proprio bagaglio, per registrarsi al FaceBoarding basta recarsi presso gli appositi chioschi presenti nell’area dedicata situata vicino all’isola check-in 8. In futuro ci sarà anche la possibilità di registrarsi al servizio attraverso il proprio smartphone (sarà presto disponibile l’app mobile dedicata al FaceBoarding sia per Android che iOS).

Di seguito tutti i passaggi da eseguire ai chioschi presenti in aeroporto:

Leggere l’Informativa Privacy e prestare il consenso per il trattamento dei propri dati personali.

Registrare la carta di imbarco scansionandola attraverso il lettore del chiosco.

Registrare il proprio documento elettronico accostandolo al medesimo lettore.

Effettuare la scansione del proprio volto tramite la telecamera del chiosco.

Scegliere fra la registrazione al servizio solo per un volo o per l’intero programma (fino al 31 dicembre 2025, qualora il passeggero aderisca allo stesso prima di tale data; fino al 31 dicembre dell’anno in cui il passeggero aderisce al FaceBoarding se la registrazione viene effettuata successivamente al 31 dicembre 2025).

Recarsi al tornello dedicato al FaceBoarding per accedere ai filtri di sicurezza. Sono a disposizione dei passeggeri FaceBoarding un varco biometrico per i passeggeri Fast Track e due varchi biometrici per tutti gli altri passeggeri.

Superare i gate di imbarco usufruendo della corsia dedicata se il vettore con cui si sta viaggiando ha aderito al servizio FaceBoarding.

Per ogni successivo accesso, i passeggeri che hanno scelto la registrazione per l’intero programma possono associare le carte di imbarco usando nuovamente i chioschi elettronici presenti in aeroporto come utente registrato. I passeggeri che hanno scelto di conservare la propria registrazione solo per 24 ore devono ripetere l’intera registrazione.

Affinché il procedimento vada a buon fine, è possibile effettuare la registrazione non appena si è in possesso della propria carta di imbarco a partire da una settimana prima del volo e fino a 30 minuti prima della partenza schedulata del volo stesso. È possibile, per i passeggeri non ancora in possesso della propria carta di imbarco, pre-registrarsi al servizio registrando il proprio documento di identità e volto per concludere poi solo successivamente la procedura di registrazione con l’associazione della carta di imbarco. Ci possono essere limitazioni legate al paese emittente e/o alla data di emissione della carta di identità elettronica.