Linate votato miglior aeroporto d’Europa nel 2023: i motivi del premio

Linate sul gradino più alto del podio. Il city airport di Milano è stato votato come migliore aeroporto europeo nella categoria degli scali fra i 5 e i 10 milioni di passeggeri da Airport Council International (Aci), l’associazione che rappresenta 500 aeroporti in Europa.

Aeroporto di Linate (Archivio)

I motivi del premio

Linate ha conquistato il riconoscimento grazie al lavoro svolto negli ultimi anni per ridurre l’impatto ambientale generato dall’aeroporto sul territorio che lo circonda. Fra le ragioni che hanno portato l’Aci a premiare lo scalo milanese c'è anche l’arrivo della metropolitana direttamente in aeroporto con la linea 4, la scelta di carburanti alternativi per i mezzi (Saf e idrogeno) e l’investimento sulla Urban air moobility.

Controlli di sicurezza

Linate ha conseguito infatti il livello 4+ dell’Airport Carbon Accreditation e si è impegnato al conseguimento del Net Zero Emission nel 2030, con venti anni di anticipo rispetto a quanto prefissato dal settore aeroportuale europeo.

I responsabili di Aci hanno apprezzato anche i progetti orientati a migliorare l’esperienza dei passeggeri, a partire dai nuovi dispositivi utilizzati per i controlli di sicurezza (le macchine EDS-CB e il FaceBoarding), diventati più rapidi ed efficienti anche con il riconoscimento al automatico degli esplosivi. Inoltre, l’elevata efficacia del sistema consente di effettuare i controlli senza la necessità di separare dal bagaglio a mano gli apparati elettronici e i liquidi.

Sistema FaceBoarding

L’esperienza user friendly per Linate parte dal check-in: con il sistema “FaceBoarding” il passeggero può associare all’impronta biometrica del volto documento e carta di imbarco. Da qui fino all’imbarco in cabina non dovrà più mostrare alcun documento accelerando così il transito nei vari checkpoint.