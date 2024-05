Fabrizio Corona: a 50 anni sarò di nuovo papà. La compagna Sara Barbieri è incinta

Milano – Fabrizio Corona di nuovo papà. L’ex paparazzo dei vip, 50 anni, è in attesa del suo secondo figlio. La notizia è stata anticipata da “Chi”. La sua compagna, Sara Barbieri, di 24 anni, è in dolce attesa. Stando a quanto riferito dal settimanale l’ex fotografo si è detto “pazzo di gioia” per la notizia. Il piccolo (o la piccola) è atteso intorno a Natale. L’ex fotografo e la compagna sono insieme dal 2022, quando hanno annunciato la loro storia. “Ci pensavamo da un anno", ha detto Corona al settimanale di Alfonso Signorini. “Sogno che sia una bambina" ha poi spiegato. Nel 2002 Corona è diventato padre di Carlos, il figlio nato dal matrimonio con la modella e showgirl croata Nina Moric.

Poche settimane fa Corona aveva festeggiato in un locale del Bresciano le sue 50 candeline: “Devo ammettere che ho vissuto la vita a mille perché non mi aspettavo di diventare vecchio” aveva commentato. “Se guardo indietro rifarei tutto, amerei di più, lavorerei di più e soprattutto dovrei dare di più a Fabrizio” ha detto ripercorrendo alcune tappe della sua vita.