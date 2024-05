Chi è Sara Barbieri, la fidanzata di Fabrizio Corona in dolce attesa

Fabrizio Corona sta per diventare papà per la seconda volta. A 50 l’ex re dei paparazzi ha ritrovato l’amore e, qualche giorno fa, è arrivato anche l’annuncio a Chi della gravidanza della sua compagna. La ragazza, con cui si frequenta ormai da 3 anni, si chiama Sara Barbieri, fa la modella e ha da poco compiuto 24 anni. "Sono pazzo di gioia”, avrebbe commentato il tatuatissimo fotografo, anticipando che la nascita del bimbo o della bimba dovrebbe essere prevista per fine dicembre.

Nonostante Corona abbia, di fatto, il doppio degli anni della sua compagna, il legame e l’intesa tra i due sembra davvero stretto: “Dopo tre giorni che uscivamo siamo andati a vivere insieme” racconta Corona. E la differenza di età, almeno dal punto di vista del 50enne milanese, non sembra essere un problema. Proprio in occasione del compleanno della ragazza, il 12 maggio, Corona aveva pubblicato sul suo profilo Instagram una lunga dedica alla sua “piccola Holly”: “Auguri piccola Holly e sono 24, così diversi, così apparentemente lontani,ognuno con le sue follie personali, ma sempre insieme, nel bene e nel male. Insieme oggi dopo quasi 3 anni in questo giorno speciale che ha delle strane ma meravigliose coincidenze❤️”.

Sara lavora con diverse agenzie, italiane e non, di modelle (su Instagram se ne contano sette: Womandirect Milano, View Management, Marilyn Agency Paris, A MANAGEMENT, themanagement, Story Model Management e twomanagementcopenhagen) ed è probabile che proprio in occasione di una sfilata o di un evento legato alla sua professione abbia conosciuto il futuro padre di suo figlio.