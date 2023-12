Esselunga apre un nuovo negozio al Portello: bar su due piani e caveau dei vini. Ecco le novità che offre

Milano, 18 dicembre 2023 – Ha aperto oggi in viale Teodorico, in zona Portello, a Milano un nuovo negozio laEsse, il supermercato di Esselunga nato per soddisfare le esigenze di una spesa quotidiana. Si tratta della 12ª apertura di questo format: 10 si trovano nel capoluogo lombardo e 2 a Roma.

Il nuovo negozio LaEsse in viale Teodorico

Il negozio

Il negozio, con una superficie commerciale di 250 metri quadrati è al civico 15, in un immobile che originariamente ospitava un ristorante. Sarà aperto dal lunedì al sabato dalle 7 alle 21 e la domenica dalle 8 alle 20. Le insegne del market, in continuità con quanto realizzato di recente nei negozi di largo Augusto a Milano e via Tomacelli a Roma, sono state realizzate in metallo e retroilluminate, in armonia con i colori del palazzo che le ospita.

I servizi

Tra i servizi del negozio di viale Teodorico c’è la Gastronomia, con un banco assistito, che propone le specialità della Cucina Esselunga che spaziano dalle ricette della tradizione italiana a proposte locali e internazionali.

Il bar su due livelli

C’è inoltre Elisenda, la pasticceria di Esselunga realizzata in collaborazione con il ristorante stellato Da Vittorio dei fratelli Cerea, che sarà disponibile a libero servizio, con la possibilità di effettuare prenotazioni. La nuova laEsse milanese sarà dotata anche di una ricca enoteca con caveau e sommelier e di un bar disposto su due livelli, con il banco caffetteria all’ingresso del punto vendita e una sala soppalcata con oltre 40 sedute.